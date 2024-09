Filippine: Sofia Pablo partecipa alla premiere di 'Emily in Paris' in Italia

07 Settembre 2024_ La giovane artista filippina Sofia Pablo ha volato verso l'Italia per partecipare alla premiere della quarta stagione di 'Emily in...

07 Settembre 2024_ La giovane artista filippina Sofia Pablo ha volato verso l'Italia per partecipare alla premiere della quarta stagione di 'Emily in Paris', che si terrà il 10 settembre. Sofia è una delle poche filippine invitate all'evento, insieme alla content creator Mimiyuh, e non nasconde la sua emozione nel poter incontrare il cast, in particolare Lily Collins. La serie, che racconta le avventure di una giovane marketing executive americana a Parigi, ha riscosso un grande successo internazionale. La notizia è stata riportata da gmanetwork.com. Sofia, che tornerà nelle Filippine il 12 settembre, ha anche in programma di esplorare Roma durante il suo soggiorno.