Filippine: Sofia Pablo rappresenta il Paese alla premiere di Emily in Paris a Roma

09 Settembre 2024_ La giovane stella filippina Sofia Pablo ha partecipato alla premiere della seconda parte di Emily in Paris a Roma, Italia, rappresentando con orgoglio il suo Paese. Sofia, invitata da Netflix, ha voluto curare ogni dettaglio del suo outfit per il red carpet, indossando un abito di AJ Javier, un designer filippino. La sua presenza all'evento ha suscitato entusiasmo tra i fan, mentre il suo viaggio in Europa è stato accompagnato dal suo amico Allen Ansay e dal padre Christopher Pablo. La notizia è stata riportata da philstar.com, evidenziando l'importanza della cultura filippina nel contesto internazionale. Al suo ritorno, Sofia riprenderà le riprese per la sua prossima serie televisiva, Prinsesa ng City Jail.