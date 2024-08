Filippine: Sommelier invita a scoprire i vini italiani per il palato filippino

07 Agosto 2024_ Il sommelier di fama Richie Cruz ha esortato i filippini a provare i vini italiani, ritenendoli adatti ai loro gusti. Durante un evento di degustazione tenutosi il 27 luglio presso Corso Como 88 a Makati, i partecipanti hanno assaporato quattro vini provenienti dalle regioni settentrionali d'Italia. Cruz ha sottolineato che i vini italiani, più forti e minerali rispetto a quelli australiani o americani, potrebbero attrarre i filippini, noti per la loro preferenza per piatti dolci e acidi. Tra i vini degustati, il 2021 Langhe Nebbiolo e il 2017 Brunello di Montalcino si sono distinti per i loro sapori unici, suggerendo abbinamenti con piatti tipici italiani. La notizia è riportata da philstar.com. L'evento ha messo in luce l'interesse crescente per la cultura vinicola italiana nelle Filippine.