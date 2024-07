Filippine: Sonny Angara nominato nuovo segretario dell'istruzione

2 Luglio 2024_ Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, ha annunciato la nomina del senatore Sonny Angara come nuovo segretario dell'istruzione, in sostituzione della vicepresidente Sara Duterte. Angara, che ha accettato l'incarico, inizierà il suo mandato il 19 luglio, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024-2025. Marcos ha sottolineato l'importanza del Dipartimento dell'Istruzione (DepEd) e la necessità di un leader capace di gestirne le operazioni. Angara, con un solido background accademico e una lunga esperienza in riforme educative, ha ricevuto il sostegno di importanti organizzazioni educative. Tempo della nazione riporta che Angara ha ringraziato il presidente per la fiducia e ha promesso di lavorare per migliorare la qualità dell'istruzione nel paese. La comunità del DepEd ha accolto positivamente la nomina, esprimendo entusiasmo per la futura collaborazione con il nuovo segretario.