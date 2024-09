Filippine: Sostegno a un piano di riforma delle Nazioni Unite per la pace globale

23 Settembre 2024_ Le Filippine hanno espresso il loro sostegno a un piano di riforma delle Nazioni Unite, adottato senza votazione, che mira a rilanciare la cooperazione internazionale attraverso 58 azioni in cinque aree, tra cui la pace e la sicurezza globale. Il Segretario agli Affari Esteri, Enrique Manalo, ha descritto l'accordo come un punto di riferimento per gli sforzi internazionali nella risoluzione dei conflitti e nella protezione dei diritti umani. Manalo ha sottolineato l'importanza di mantenere un ordine internazionale basato su regole e ha richiamato la storica Dichiarazione di Manila del 1982, che promuove la risoluzione pacifica delle controversie. La notizia è riportata da United News. Le Filippine, come membro fondatore delle Nazioni Unite, continuano a sostenere la pace e la giustizia a livello globale, mentre cercano anche un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza per il periodo 2027-2028.