Filippine: Subic Drydock Corp. si afferma nel settore della manutenzione navale

18 Agosto 2024_ Subic Drydock Corp. (SDC) sta emergendo come fornitore leader di servizi di manutenzione per il settore militare, gestendo 30 progetti di riparazione navale per la Marina Filippina e quella degli Stati Uniti, per un valore totale di 1,74 miliardi di pesos. L'azienda ha anche ampliato i suoi servizi, completando 15 progetti per il Military Sealift Command degli Stati Uniti e 10 progetti di manutenzione industriale, per un valore complessivo di 2,7 miliardi di pesos. Il presidente di SDC, Capt. Teddy Quilala, ha dichiarato l'impegno dell'azienda a fornire servizi di alta qualità e a espandere le proprie operazioni, inclusa la costruzione di un nuovo bacino di carenaggio. La notizia è riportata da Sunday BusinessMirror. SDC prevede di assumere 500 nuovi lavoratori entro la fine dell'anno per supportare la crescita delle sue operazioni.