Filippine: Tempesta tropicale Kristine ha causato 110 morti e oltre 500.000 sfollati

27 Ottobre 2024_ La tempesta tropicale Kristine ha colpito le Filippine il 24 ottobre 2024, causando la morte di almeno 110 persone e lasciando 42 dispersi. Oltre 575.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle inondazioni che hanno colpito numerosi villaggi nel nord del Paese. Il presidente filippino Ferdinand Marcos ha promesso assistenza ai residenti delle province più colpite, in particolare Camarines Sur. Le operazioni di soccorso sono in corso, con le autorità che continuano a cercare i dispersi e a fornire aiuti alle comunità colpite. La notizia è riportata da The Manila Times. La tempesta è stata la più mortale dell'anno nelle Filippine, evidenziando la vulnerabilità del Paese agli eventi climatici estremi.