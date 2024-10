Filippine: Tempesta tropicale Leon entra nell'area di responsabilità filippina

27 Ottobre 2024_ La tempesta tropicale Leon, conosciuta a livello internazionale come Kong-rey, è entrata nell'area di responsabilità delle Filippine...

27 Ottobre 2024_ La tempesta tropicale Leon, conosciuta a livello internazionale come Kong-rey, è entrata nell'area di responsabilità delle Filippine il 26 ottobre 2024. Si tratta del dodicesimo ciclone tropicale del paese per quest'anno e il secondo di ottobre, dopo la devastante tempesta tropicale Kristine. Leon si trova attualmente a 1.355 chilometri a est di Luzon centrale e si prevede che continui a muoversi verso ovest, mantenendosi lontano dalla terraferma. Tuttavia, le sue bande di pioggia potrebbero influenzare il nord di Luzon, mentre il PAGASA avverte che potrebbero essere emessi avvisi di vento forte in alcune aree. La notizia è riportata da Tempo. Le autorità meteorologiche stanno monitorando attentamente la situazione, poiché Leon potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.