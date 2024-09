Filippine: Tempeste e salute pubblica al centro dell'attenzione politica

08 Settembre 2024_ La stagione dei tifoni ha causato gravi danni nelle Filippine, con inondazioni che hanno interrotto il lavoro e le lezioni, aumentando i rischi per la salute pubblica. Il 10 settembre, il presidente della Commissione Sanità del Senato guiderà un'udienza pubblica per discutere lo stato del sistema sanitario del paese e l'uso dei fondi pubblici per migliorare i servizi sanitari. Si solleva la questione dell'utilizzo di oltre 500 miliardi di pesos in riserve di PhilHealth, con preoccupazioni per il trasferimento di fondi al Tesoro Nazionale per scopi non sanitari. La notizia è riportata da tribune.net.ph. L'incontro mira a garantire che le necessità sanitarie dei filippini siano prioritarie, mentre si continua a fornire supporto alle comunità colpite dalle recenti calamità naturali.