Filippine: Tensione tra Filippine e Cina nel Mar Cinese Meridionale

3 Luglio 2024_ La Guardia Costiera delle Filippine (PCG) ha inviato tre navi per rifornire le truppe filippine nel Mar Cinese Meridionale, inclusa la secca di Escoda, provocando la reazione della Cina. La Guardia Costiera cinese ha accusato Manila di violare la sovranità di Pechino e di minare la stabilità nella regione. Il portavoce della PCG, Commodoro Jay Tarriela, ha definito l'operazione un evento eccezionale, mentre la Cina ha denunciato la presenza di materiali sospetti per la costruzione di strutture permanenti. L'arcivescovo Paul Gallagher del Vaticano ha esortato a un dialogo pacifico durante la sua visita nelle Filippine. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. La visita di Gallagher è la prima di un ministro degli esteri vaticano nelle Filippine in 72 anni di relazioni diplomatiche.