Filippine: Tensioni con la Cina nel Mar Cinese Meridionale

17 Luglio 2024_ La nave della Guardia Costiera Filippina BRP Teresa Magbanua sta monitorando la secca di Escoda nel Mar Cinese Meridionale da oltre due mesi, preoccupata che la Cina possa costruire un'altra isola artificiale. La nave cinese della Guardia Costiera, nota come 'mostro' per le sue dimensioni, è ancorata vicino alla secca di Escoda, a soli 638 metri dalla BRP Teresa Magbanua. La presenza della nave cinese, la più grande al mondo, è vista come un tentativo di intimidazione da parte di Pechino. Nonostante ciò, la Guardia Costiera Filippina ha dichiarato che la BRP Teresa Magbanua non lascerà la zona. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. La situazione riflette le crescenti tensioni tra Filippine e Cina nel Mar Cinese Meridionale.