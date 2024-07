Filippine: Tod's riapre il suo negozio di lusso a Manila

16 Luglio 2024_ Tod's ha riaperto il suo negozio di 96 metri quadrati nel lussuoso centro commerciale Greenbelt 4 di Manila. Il nuovo concept del negozio riflette la filosofia del marchio, con dettagli unici che richiamano la città. L'arredamento è lineare ed elegante, con specchi d'argento, vetrine in pelle cucite a mano e pavimenti in marmo travertino. La boutique offre calzature e borse italiane, inclusa la collezione Bubble Gommino e la nuova T Timeless. Lo riporta inquirer.net. Tod's, fondata oltre un secolo fa a Casette D'Ete, continua a rappresentare lo stile italiano con prodotti interamente Made in Italy.