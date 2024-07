Filippine: Tolentino respinge le dimissioni richieste da Padilla per il PDP

29 Luglio 2024_ Il Senate Majority Floor Leader Francis "Tol" Tolentino ha rifiutato la richiesta del senatore Robinhood "Robin" Padilla di dimettersi dalla leadership del Partido Demokratikong Pilipino (PDP) mentre è attivo nel Senato. Tolentino ha sottolineato l'importanza di unire le forze per aiutare le vittime del tifone Carina, piuttosto che impegnarsi in discussioni politiche. Ha esortato Padilla a concentrarsi su come assistere i cittadini colpiti, in particolare quelli nei centri di evacuazione. Tolentino ha recentemente distribuito aiuti a oltre 500 famiglie a Marikina, una città delle Filippine colpita dal tifone. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. Tolentino, che è anche Vice Presidente del PDP per Luzon, ha promesso di indagare sulle inondazioni ricorrenti a Metro Manila.