Filippine: Trillanes rivela dettagli sull'indagine contro Duterte

30 Ottobre 2024_ L'ex senatore Antonio Trillanes IV ha rivelato su X che i verbali dell'indagine del House Quad Committee sono stati inviati alla Corte Penale Internazionale (ICC) e saranno utilizzati in un futuro processo. Trillanes ha anche affermato che l'ex presidente Rodrigo Duterte ha ammesso l'esistenza di un commando della morte durante il suo mandato come sindaco di Davao City, responsabile di omicidi di sospetti criminali. Inoltre, Duterte ha confessato di aver incoraggiato i sospetti di droga a resistere, giustificando così le uccisioni. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer, evidenziando le gravi accuse contro Duterte e il contesto della sua controversa guerra alla droga. La questione rimane sotto l'attenzione pubblica, con il Senato che non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dall'ICC riguardo all'indagine.