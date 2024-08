Filippine: Uccisi tre leader dell'Esercito del Popolo Nuovo a Iloilo

18 Agosto 2024_ Tre leader di alto rango dell'Esercito del Popolo Nuovo (NPA) sono stati uccisi in operazioni militari a Lambunao, nella provincia di...

18 Agosto 2024_ Tre leader di alto rango dell'Esercito del Popolo Nuovo (NPA) sono stati uccisi in operazioni militari a Lambunao, nella provincia di Iloilo. Le forze armate filippine hanno intensificato le operazioni contro il gruppo ribelle, che ha subito pesanti perdite negli ultimi mesi. L'obiettivo del 3° Divisione di Fanteria dell'Esercito Filippino è dichiarare l'intera isola di Panay in uno stato di pace e sicurezza interna stabile entro la fine di settembre. Le vittime, Maria Concepcion Araneta Bocala e Vivian Torato Teodosio, erano figure chiave del NPA, mentre Vicente Hinojales era stato precedentemente ucciso in un altro scontro. La notizia è riportata da Panay News. Le autorità militari hanno esortato i rimanenti membri del NPA a cessare le ostilità e a partecipare ai programmi di reintegrazione governativi.