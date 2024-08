Filippine: Università di Manila contro accordo con le forze armate per la sicurezza nazionale

11 Agosto 2024_ La comunità dell'Università delle Filippine (UP) ha espresso forte opposizione a un accordo firmato con le Forze Armate delle...

11 Agosto 2024_ La comunità dell'Università delle Filippine (UP) ha espresso forte opposizione a un accordo firmato con le Forze Armate delle Filippine (AFP) per iniziative congiunte in materia di sicurezza nazionale e istruzione. La 'Dichiarazione di Cooperazione', firmata l'8 agosto, mira a rafforzare la partnership tra l'università e il militare, ma i membri della comunità temono che ciò possa compromettere la libertà accademica. Critiche sono state sollevate riguardo al fatto che l'accordo potrebbe rendere l'UP complice di violazioni dei diritti umani e repressione politica. La notizia è riportata dal Philippine Sunday Inquirer. L'UP ha una lunga storia di opposizione all'interferenza militare, sostenuta da accordi precedenti che proteggevano i diritti degli studenti e la libertà di espressione.