Filippine: Vicepresidente Duterte assente durante discussione sul bilancio 2025

10 Settembre 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, non si è presentata alla ripresa della discussione sul bilancio 2025, dopo un acceso scambio con alcuni legislatori. In una lettera al Presidente della Camera, Martin Romualdez, Duterte ha affermato che l'Ufficio del Vicepresidente ha già presentato i documenti necessari e ha deferito alla discrezione del comitato riguardo al bilancio proposto. La seduta, programmata per le 9 del mattino, è iniziata con un'ora di attesa senza la presenza di rappresentanti dell'OVP. Durante l'incontro, la deputata France Castro ha criticato Duterte per la sua assenza, definendola "bratinella to the max". La notizia è riportata da United News. L'OVP sta richiedendo un bilancio di 2,03 miliardi di pesos per l'anno prossimo.