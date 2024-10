Filippine: Vicepresidente Duterte sotto esame per fondi riservati del Dipartimento dell'Istruzione

18 Ottobre 2024_ Il Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha avuto il controllo diretto sui fondi riservati e di intelligence del Dipartimento dell'Istruzione (DepEd) durante il suo mandato come segretario dell'agenzia. Michael Poa, ex sottosegretario del DepEd e attuale portavoce dell'Ufficio del Vicepresidente, ha dichiarato che la responsabilità della gestione di tali fondi ricadeva esclusivamente sulla Duterte. Durante un'udienza della Commissione della Camera sui Buoni Governi, Poa ha chiarito di non aver avuto un ruolo decisionale nell'uso di questi fondi, sottolineando che solo il segretario e il funzionario senior del DipEd erano a conoscenza delle spese. La fonte di questa notizia è Manila Standard. L'inchiesta è stata avviata per esaminare l'uso presunto improprio dei fondi riservati da parte dell'Ufficio del Vicepresidente e del DipEd, con particolare attenzione alle certificazioni utilizzate per giustificare le spese.