Filippine: Vicepresidente Duterte sotto esame per irregolarità nei fondi riservati

09 Novembre 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, è al centro di un'inchiesta dopo che il Comitato della Camera dei Rappresentanti ha rivelato che il suo Ufficio ha liquidato eccessivamente 23,8 milioni di pesos in fondi riservati. Il presidente del comitato, Rep. Joel Chua, ha sollevato dubbi sulla correttezza dei rapporti di liquidazione, mentre il deputato Ramon Rodrigo Gutierrez ha evidenziato problemi di documentazione in 158 ricevute presentate alla Commissione sul Conto Pubblico. Le ricevute, datate 2023, sollevano interrogativi sulla loro autenticità, con Gutierrez che ha descritto le irregolarità come sospette. La fonte di questa notizia è Manila Standard. L'inchiesta mira a garantire la responsabilità e prevenire futuri abusi nell'uso dei fondi pubblici.