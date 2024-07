Filippine: Vicepresidente Sara Duterte non partecipa al discorso sullo stato della nazione

22 Luglio 2024_ La vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha dichiarato che non avrebbe partecipato né guardato la terza relazione sullo stato della nazione del presidente Marcos, preferendo rendere omaggio al defunto vice governatore di Bohol, Dionisio Victor Balite. L'ufficio della vicepresidente ha spiegato che Duterte si trovava a Bohol per sostenere la comunità locale in un momento di lutto e per portare un messaggio di speranza durante il Bohol Day. La decisione di Duterte di non partecipare alla SONA ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha ribadito che il suo rapporto con Marcos rimane positivo. Anche altri membri della famiglia Duterte e alcuni senatori alleati non hanno partecipato all'evento. Lo riporta The Philippine Star. Durante la sessione del Congresso, sono state approvate diverse risoluzioni e un comitato congiunto è stato formato per accogliere il presidente Marcos.