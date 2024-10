Giappone: A Kobe si celebra la gastronomia italiana con il 'Kobe Gourmet Discovery'

25 Ottobre 2024_ Nei giorni 2 e 3 novembre 2024, il parco Higashi Yuuenchi di Kobe ospiterà l'evento 'Kobe Gourmet Discovery', dedicato alla scoperta delle prelibatezze culinarie e della moda dell'Italia, in particolare della Valle d'Orcia. Questo evento rappresenta un'importante occasione per promuovere la cultura gastronomica italiana in Giappone, attirando l'attenzione su piatti tipici e prodotti di alta qualità provenienti da una delle regioni più rinomate d'Italia. I visitatori potranno gustare specialità italiane e immergersi in un'atmosfera che celebra l'eleganza e la tradizione culinaria del Bel Paese. La notizia è stata riportata da bg-mania.jp. L'evento si preannuncia come un'importante vetrina per le delizie italiane, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Giappone.