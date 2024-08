Giappone: A Tokyo si prepara l'Art Week con eventi e mostre di artisti contemporanei

22 Agosto 2024_ L'Art Week Tokyo (AWT) si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2024, presentando una serie di eventi e mostre in oltre 50 gallerie e musei...

22 Agosto 2024_ L'Art Week Tokyo (AWT) si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2024, presentando una serie di eventi e mostre in oltre 50 gallerie e musei della capitale giapponese. Tra le attrazioni principali ci saranno mostre di artisti di fama mondiale come Louise Bourgeois e Yuko Mohri, oltre a installazioni uniche di artisti emergenti. L'AWT includerà anche un bar tematico, l'AWT BAR, progettato dall'architetto paesaggista Eiko Tomura, che offrirà cibo e cocktail in collaborazione con artisti. La notizia è riportata da sankei.com. L'evento mira a celebrare la creatività e la diversità dell'arte contemporanea a Tokyo, coinvolgendo un pubblico internazionale e locale.