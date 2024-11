Giappone: Acca lancia la collezione natalizia ispirata all'arte italiana

7 Novembre 2024_ Il marchio giapponese di accessori per capelli Acca ha presentato la sua nuova "HAPPY HOLIDAYS COLLECTION 2024", una linea esclusiva per le festività che unisce design artistico giapponese e tradizione artigianale italiana. La collezione include accessori decorati con cristalli, evocando l'atmosfera festiva delle strade illuminate e degli alberi di Natale. I prodotti, disponibili per prenotazione dal 6 novembre e in vendita dal 27 novembre, sono realizzati in Italia e rappresentano un perfetto regalo per occasioni speciali. La notizia è stata riportata da jiji.com, evidenziando l'influenza italiana nel design di questi accessori di lusso. Acca, fondata nel 1993 a Tokyo, continua a celebrare l'eleganza e la raffinatezza del made in Italy attraverso le sue creazioni.