Giappone: Acca lancia una nuova collezione di accessori in velluto ispirata all'Italia

27 Settembre 2024_ Il brand giapponese Acca, fondato dalla direttrice creativa Hiromi Kusuhara, presenta la collezione "AUTUMN CODE", realizzata con materiali in velluto di alta qualità, perfetta per la stagione autunnale. Questa collezione unisce l'estetica giapponese con la tradizionale tecnica di fusione italiana, offrendo eleganti accessori come fasce, chignon e fermagli. I prodotti, tutti realizzati in Italia, sono caratterizzati da colori profondi e un design raffinato, ideale per chi desidera mantenere un tocco di eleganza durante l'autunno. La notizia è stata riportata da atpress.ne.jp. Acca offre anche una promozione del 10% per i membri del suo negozio online fino al 1° ottobre, permettendo di acquistare accessori di alta moda a prezzi vantaggiosi.