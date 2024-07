Giappone: Accordo tra Confindustria e Expo 2025 per promuovere l'industria italiana

12 Luglio 2024_ Un memorandum d'intesa è stato firmato a Roma tra Confindustria e il Commissario Generale d'Italia per Expo 2025 di Osaka. L'accordo...

12 Luglio 2024_ Un memorandum d'intesa è stato firmato a Roma tra Confindustria e il Commissario Generale d'Italia per Expo 2025 di Osaka. L'accordo mira a garantire la massima partecipazione del sistema industriale italiano all'evento. La collaborazione prevede la promozione della tecnologia e del know-how italiano, supportando l'internazionalizzazione delle catene produttive e l'attrazione di investimenti. La firma è avvenuta presso la sede di Confindustria, con la partecipazione di Barbara Cimmino e Mario Vattani. Lo riporta afpbb.com. L'Expo 2025 di Osaka rappresenta un'importante opportunità per le aziende italiane di mostrare le loro eccellenze in vari settori.