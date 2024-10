Giappone: Accordo tra Giappone e Italia per la cooperazione militare

19 Ottobre 2024_ Il governo giapponese ha annunciato il 18 ottobre di aver raggiunto un accordo sostanziale con l'Italia per la cooperazione militare attraverso l'Accordo di Cooperazione e Assistenza Logistica' (ACSA). Il Ministro della Difesa giapponese, Gen Nakatani, ha confermato che le forze armate dei due Paesi si scambieranno beni e servizi, rafforzando così i legami strategici. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella cooperazione internazionale, evidenziando l'importanza della sicurezza collettiva in un contesto geopolitico complesso. La notizia è stata riportata da minpo.jp. L'intesa non solo migliora la collaborazione tra Giappone e Italia, ma sottolinea anche l'impegno di entrambi i Paesi per la stabilità regionale e la sicurezza globale.