Giappone: Aerei da guerra giapponesi rispondono a violazioni dello spazio aereo da parte della Russia

23 Settembre 2024_ L'Aeronautica Militare giapponese ha lanciato un razzo illuminante contro aerei russi che hanno violato il suo spazio aereo vicino all'isola di Rebun, in Hokkaido. Si tratta della prima volta che il Giappone adotta una misura così forte contro le incursioni aeree russe, che si sono verificate per tre volte. La situazione evidenzia un crescente stato di tensione tra Giappone e Russia, con il governo giapponese che sta analizzando le intenzioni di Mosca. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le incursioni aeree russe sono state oggetto di preoccupazione per il Giappone, che ha storicamente avuto dispute territoriali con la Russia, in particolare riguardo alle Isole Curili.