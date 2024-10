Giappone: Al via il 'Sustainability Cup' per promuovere azioni climatiche attraverso il calcio

24 Ottobre 2024_ La J.League e NTT lanceranno il 'Sustainability Cup' dal 5 al 30 novembre 2024, coinvolgendo i fan di 15 club giapponesi in attività per affrontare il cambiamento climatico. L'iniziativa mira a sensibilizzare e mobilitare i sostenitori attraverso quiz e sfide legate all'ecologia, con l'obiettivo di raggiungere 10.000 partecipanti. I club vincitori riceveranno fondi per supportare le loro attività, mentre NTT utilizzerà la tecnologia per facilitare la partecipazione. La notizia è stata riportata da asahi.com, evidenziando l'impegno della J.League e di NTT per un futuro sostenibile attraverso il calcio. I club coinvolti includono nomi noti come Yokohama F. Marinos e Cerezo Osaka, che rappresentano una parte importante della cultura calcistica giapponese.