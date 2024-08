Giappone: Al via la campagna di promozione turistica 'Hokuriku Destination Campaign'

22 Agosto 2024_ A partire dal 1° ottobre 2024, si svolgerà la 'Hokuriku Destination Campaign' nelle prefetture di Ishikawa, Toyama e Fukui, in...

22 Agosto 2024_ A partire dal 1° ottobre 2024, si svolgerà la 'Hokuriku Destination Campaign' nelle prefetture di Ishikawa, Toyama e Fukui, in Giappone, fino al 31 dicembre. L'iniziativa mira a valorizzare le bellezze naturali, storiche e culinarie della regione, presentando il tema delle 'cinque bellezze'. Con l'apertura della nuova linea del treno ad alta velocità Hokuriku Shinkansen, i turisti potranno esplorare più facilmente queste tre prefetture. La campagna è organizzata dal comitato esecutivo della Hokuriku Destination Campaign e JR West, come riportato da sankei.com. Durante il periodo della campagna, sono previsti eventi speciali, tour e offerte promozionali per attrarre visitatori e promuovere la cultura locale.