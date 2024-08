Giappone: Al via la 'Ueno de. Panda Beer Festa 2024' con concerti e birre artigianali

13 Agosto 2024_ Dal 16 al 25 agosto 2024, il Parco Ueno di Tokyo ospiterà la 'Ueno de. Panda Beer Festa 2024', un evento dedicato alla promozione della cultura locale e della comunità. L'evento presenterà una selezione di birre artigianali provenienti da diverse regioni del Giappone, insieme a performance dal vivo di artisti come il gruppo hip-hop 'nobodyknows+' e il cantante 'Shinhamaleon'. Inoltre, saranno disponibili piatti tipici e attività di beneficenza, con parte dei proventi destinati a strutture per disabili locali. La notizia è stata riportata da asahi.com. La festa rappresenta un'importante iniziativa per la rivitalizzazione della comunità e la promozione della cultura giapponese attraverso la musica e la gastronomia.