Giappone: Al via le iscrizioni per il JSSA Tokyo Award e Pitch100

20 Agosto 2024_ Sono aperte le iscrizioni per il JSSA Tokyo Award e il Pitch100, un evento dedicato a startup e investitori che si terrà l' 8 ottobre 2024 a Tokyo. L'evento, organizzato dalla Japan Startup Support Association, prevede la partecipazione di 800 persone, tra cui imprenditori, investitori e rappresentanti di enti locali. Saranno disponibili oltre 100 stand per le aziende e si cercano anche 100 relatori per vari tipi di pitch, tra cui M&A e CEO matching. La partecipazione è aperta a studenti, imprenditori e professionisti del settore, come riportato da mainichi.jp. L'evento rappresenta un'importante opportunità di networking e di crescita per le startup giapponesi e gli investitori interessati a nuove idee e collaborazioni.