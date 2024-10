Giappone: Al via l'Italia Fair di Aeon con prodotti tipici e moda italiana

21 Ottobre 2024_ Aeon, uno dei principali gruppi di distribuzione giapponesi, annuncia l'apertura dell'"Italia Fair" dal 30 ottobre al 4 novembre 2024, in circa 1.040 negozi in tutto il Giappone. L'evento, che celebra la cultura e i prodotti italiani, presenterà un assortimento record di 362 articoli, tra cui cibi importati direttamente dall'Italia come olio d'oliva, aceto balsamico e formaggi. Inoltre, saranno disponibili anche prodotti di moda e accessori di marchi italiani di lusso come Ferragamo e Gucci. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'importanza della collaborazione tra il governo italiano e Aeon per promuovere i prodotti italiani nel mercato giapponese. L'"Italia Fair" rappresenta un'opportunità unica per i consumatori giapponesi di scoprire e apprezzare l'autenticità della gastronomia e dello stile italiano.