Giappone: Alfa Romeo celebra l'italianità con il lancio della serie limitata 'Tributo Italiano'

20 Ottobre 2024_ Alfa Romeo ha presentato la serie limitata 'Tributo Italiano' per i modelli Giulia e Stelvio, ispirata ai colori della bandiera italiana. Questa edizione speciale, disponibile in diverse varianti di colore, riflette l'eleganza e la filosofia del design italiano, con dettagli che richiamano la tradizione automobilistica del Bel Paese. Inoltre, i clienti che visiteranno i concessionari Alfa Romeo in Giappone riceveranno in omaggio un pregiato olio d'oliva extra vergine dalla Puglia, simbolo della qualità italiana. La notizia è stata riportata da carcle.jp, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel mercato automobilistico giapponese. L'evento di lancio include anche una fiera dedicata alla filosofia italiana di Alfa Romeo, che si svolgerà fino al 4 novembre.