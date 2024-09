Giappone: Allerta speciale dopo la morte di un uomo e tre dispersi

22 Settembre 2024_ Un'allerta speciale è stata emessa in Giappone dopo la morte di un uomo e la scomparsa di tre persone a causa di eventi meteorologici estremi. Le autorità locali stanno intensificando le operazioni di ricerca e soccorso per trovare i dispersi, mentre la popolazione è invitata a seguire le indicazioni di sicurezza. Le condizioni meteorologiche avverse hanno colpito diverse regioni, causando danni significativi e mettendo a rischio la vita dei cittadini. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità competenti, come riportato da 毎日新聞. Le comunità locali stanno collaborando con i soccorritori per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i residenti, mentre si preparano a possibili ulteriori emergenze.