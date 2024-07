Giappone: ANA e JAL annunciano misure contro le molestie ai dipendenti

2 Luglio 2024_ Le compagnie aeree giapponesi ANA e JAL hanno annunciato congiuntamente nuove misure per contrastare le molestie ai dipendenti. L'iniziativa mira a definire chiaramente quali comportamenti sono considerati inaccettabili, come insulti, richieste eccessive e uso di falsi nomi. La decisione è stata presa per proteggere il benessere mentale dei dipendenti e mantenere alta la qualità del servizio. Anche altre aziende giapponesi, come JR East e catene di convenience store, stanno adottando misure simili. Lo riporta il sito ntv.co.jp. Queste azioni riflettono una crescente consapevolezza dell'importanza di tutelare i lavoratori dalle molestie, specialmente nell'era dei social media.