Giappone: Annunciate 19 nuove serie anime per la stagione autunnale 2024

25 Settembre 2024_ BS Nippon Television ha svelato un ricco palinsesto di 19 nuove serie anime e opere live-action per la stagione autunnale del 2024. Tra i titoli in arrivo, spiccano opere attese come "最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える" e "転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第2期". Gli appassionati di anime possono aspettarsi una varietà di generi e storie, con trasmissioni programmate a partire dal 1° ottobre 2024. La notizia è stata riportata da asahi.com, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per il panorama dell'animazione giapponese. Gli anime rappresentano una parte fondamentale della cultura pop giapponese, attirando fan sia a livello nazionale che internazionale.