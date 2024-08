Giappone: Annunciati i match di K-1 WORLD MAX 2024 e la cerimonia di addio di Koya Urabe

10 Agosto 2024_ Il 9 agosto 2024, a Tokyo, sono stati annunciati i match aggiuntivi per il K-1 WORLD MAX 2024, che si terrà il 29 settembre al National Yoyogi Stadium. Il campione in carica dei pesi piuma, Taito Gunji, difenderà il titolo contro Takumi Terada, mentre Yuki Yozawa affronterà il forte ex campione di ONE, Petchdam Petchyindee Academy, in un incontro di grande attesa. Durante l'evento si svolgerà anche la cerimonia di addio per Koya Urabe, che ha annunciato il suo ritiro dopo una carriera di successo. La notizia è stata riportata da sankei.com, evidenziando l'importanza di questo evento nel panorama delle arti marziali giapponesi. K-1 è una delle principali organizzazioni di kickboxing al mondo, nota per i suoi eventi spettacolari e i combattenti di alto livello.