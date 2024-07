Giappone: Aoki Jun curerà il padiglione giapponese alla Biennale di Architettura di Venezia

29 Luglio 2024_ L'architetto giapponese Aoki Jun è stato scelto come curatore del padiglione giapponese per la 19ª Biennale Internazionale di...

29 Luglio 2024_ L'architetto giapponese Aoki Jun è stato scelto come curatore del padiglione giapponese per la 19ª Biennale Internazionale di Architettura di Venezia, uno dei più importanti eventi architettonici al mondo, che si svolgerà a maggio 2025. Aoki, noto per opere come il Museo d'Arte di Aomori e il Centro Sportivo di Omiya, ha proposto il tema "Neutral Point - Il futuro con l'IA generativa". Il progetto prevede una collaborazione tra intelligenza artificiale e umanità, esplorando il dialogo tra i due attraverso installazioni e immagini generate dall'IA. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. La Biennale di Venezia, che attira architetti e artisti da tutto il mondo, rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo culturale e l'innovazione, sottolineando il legame tra Giappone e Italia nel campo dell'architettura.