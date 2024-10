Giappone: Aoyama Shōji lancia una collezione di abiti su misura con tessuti italiani di alta qualità

25 Ottobre 2024_ Aoyama Shōji, azienda giapponese con sede a Hiroshima, ha presentato una nuova linea di abiti realizzati con tessuti su misura forniti dalla storica azienda italiana Vitale Barberis Canonico. Questa collezione, disponibile nei negozi 'Suit Square', 'The Suit Company' e 'Universal Language', è stata lanciata a ottobre 2024 e si ispira a tessuti d'archivio del 2000, adattandoli alle tendenze moderne. I capi, caratterizzati da un design elegante e materiali di alta qualità, rispondono alla crescente domanda di abbigliamento formale che unisce stile e funzionalità. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp. La collaborazione con un marchio italiano di prestigio come Canonico sottolinea l'impegno di Aoyama Shōji nel promuovere l'eccellenza sartoriale italiana in Giappone.