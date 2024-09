Giappone: Apertura del nuovo store Giorgio Armani a Omotesando con caffè italiano

13 Settembre 2024_ Il celebre marchio italiano Giorgio Armani ha inaugurato un nuovo negozio a Omotesando, Tokyo, accompagnato dalla prima apertura in Giappone dell'Armani / Caffè. Caratterizzato da un design minimalista e raffinato, offre una selezione esclusiva di articoli per uomo e donna, oltre a prodotti per animali. Il caffè propone un menù che celebra la tradizione culinaria italiana, con piatti come pasta e tiramisù, creando un'esperienza di shopping e gastronomia unica. La notizia è stata riportata da nylon.jp, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama giapponese. Il negozio è situato in una delle zone più eleganti di Tokyo, offrendo un'atmosfera di lusso e stile.