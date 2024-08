Giappone: Apertura del primo Armani Café a Omotesando con un omaggio alla cultura giapponese

20 Agosto 2024_ Il 6 settembre 2024, Tokyo ospiterà l'apertura del "Giorgio Armani Omotesando", che includerà il primo "Armani Café" in Giappone. Questo nuovo spazio, che rappresenta la quarta apertura mondiale del caffè dopo Cannes, Dubai e Doha, offrirà un'esperienza di shopping unica in un ambiente che celebra il dialogo tra la cultura giapponese e il design italiano. Il negozio, che si estende su due piani, presenterà una selezione di abbigliamento e accessori eleganti, oltre a un'area dedicata a servizi su misura. La notizia è stata riportata da ignite.jp, sottolineando l'importanza di questo evento per il marchio milanese e per la sua connessione con la tradizione giapponese. I visitatori potranno anche gustare piatti creativi e raffinati presso il caffè, rendendo l'esperienza ancora più esclusiva.