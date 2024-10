Giappone: Approvata legge per il risarcimento delle vittime di sterilizzazione forzata

08 Ottobre 2024_ L'8 ottobre 2024, il Parlamento giapponese ha approvato all'unanimità una legge per risarcire le vittime di sterilizzazione forzata avvenuta sotto la legge sulla protezione della razza. La legge prevede un risarcimento di 15 milioni di yen per le vittime dirette e 5 milioni di yen per i coniugi, oltre a un'indennità di 2 milioni di yen per le vittime di aborti forzati. Questa iniziativa segue una sentenza della Corte Suprema di luglio che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della legge precedente, riconoscendo la responsabilità del governo. La legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, come riportato da 毎日新聞. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo verso la giustizia per le vittime di pratiche eugenetiche in Giappone, un tema che ha suscitato ampio dibattito pubblico e richieste di riconoscimento dei diritti umani.