Giappone: Artigianato giapponese e Gucci celebrano il design con il progetto 'Bamboo 1947'

25 Agosto 2024_ In occasione del 60° anniversario dell'arrivo di Gucci in Giappone, un progetto innovativo unisce artigiani giapponesi e artisti contemporanei per rivitalizzare il celebre handbag 'Gucci Bamboo 1947'. La mostra 'Bamboo 1947: Then and Now' presso il Gucci Ginza Gallery presenta opere uniche realizzate con tecniche tradizionali giapponesi, esaltando l'incontro tra la cultura nipponica e il savoir-faire italiano. Tra i partecipanti, artigiani di fama come Katsura Morihito, che ha creato pezzi unici utilizzando metalli preziosi e pelli esotiche. La notizia è stata riportata da kateigaho.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Giappone e Italia nel campo dell'arte e del design. I visitatori sono invitati a scoprire come la tradizione e l'innovazione possano fondersi in un'esperienza estetica senza precedenti.