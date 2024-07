Giappone: Asahikawa celebra il design italiano con un documentario sul Salone del Mobile di Milano

25 Luglio 2024_ La città giapponese di Asahikawa, nota per il suo impegno nel design, ospiterà il 18 agosto 2024 una proiezione di un documentario sul Salone del Mobile di Milano, uno dei più prestigiosi eventi di design al mondo. L'evento, organizzato dal Consiglio per la Promozione della Città Creativa di Asahikawa, si terrà presso il Daisetsu Crystal Hall e sarà suddiviso in due parti. Il documentario metterà in luce l'importanza del design italiano e la sua influenza globale, sottolineando il legame tra cultura giapponese e italiana. La notizia è stata riportata da nikkei.com. Questo evento rappresenta un'opportunità per Asahikawa di rafforzare i legami culturali con l'Italia, celebrando l'arte e l'innovazione nel campo del design.