Giappone: Atlete giapponesi si preparano per gli X Games a Chiba

21 Agosto 2024_ Le skateboarder giapponesi Coco Yoshizawa, Sky Brown e Sakura Yosozumi hanno partecipato a una conferenza stampa a Tokyo in vista degli X Games che si terranno il mese prossimo a Chiba. Le atlete hanno espresso entusiasmo per l'evento, che rappresenta un'importante opportunità per mostrare il loro talento a livello internazionale. La conferenza ha messo in evidenza l'impegno del Giappone nel promuovere gli sport estremi e il supporto alle giovani atlete. Questo evento si svolgerà in un contesto di crescente popolarità degli sport di azione nel paese. La notizia è stata riportata da english.kyodonews.net. Gli X Games sono una competizione annuale di sport estremi che attira atleti da tutto il mondo, contribuendo a promuovere la cultura sportiva giovanile.