Giappone: Attacco a strutture militari provoca la morte di due soldati

27 Ottobre 2024_ Un attacco coordinato a più strutture militari in Giappone ha portato alla morte di due soldati, suscitando preoccupazione per la sicurezza nazionale. Le autorità giapponesi stanno indagando sull'accaduto, mentre le forze armate sono state messe in stato di allerta. Questo evento segna un aumento delle tensioni nella regione, con possibili ripercussioni sulle relazioni internazionali del Giappone. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e prevenire futuri attacchi. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le forze armate giapponesi, conosciute come Japan Self-Defense Forces, sono responsabili della difesa del paese e della sicurezza interna.