Giappone: Attacco al quartier generale del Partito Liberal Democratico e alla residenza del Primo Ministro

19 Ottobre 2024_ Un uomo ha lanciato un molotov contro il quartier generale del Partito Liberal Democratico a Chiyoda, Tokyo, prima di tentare di investire la residenza del Primo Ministro con la sua auto. L'incidente ha suscitato preoccupazione per la sicurezza politica nel paese, con le autorità che hanno immediatamente arrestato il sospetto sul posto. La polizia sta indagando sulle motivazioni dietro l'attacco, che ha colpito uno dei principali partiti politici giapponesi. Questo evento evidenzia le crescenti tensioni politiche in Giappone, come riportato da FNN Prime Online. Il Partito Liberal Democratico è il principale partito politico giapponese, attualmente al governo, e la residenza del Primo Ministro è situata a Tokyo, rappresentando il centro del potere politico del paese.