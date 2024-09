Giappone: Aumento dei casi di suicidio tra i giovani in coincidenza con l'inizio della scuola

02 Settembre 2024_ Un recente rapporto del governo giapponese ha rivelato un picco nei casi di suicidio tra i minori di 18 anni, con un aumento significativo registrato il 1° settembre, giorno in cui inizia il nuovo anno scolastico. Questo fenomeno è attribuito alla pressione e all'ansia che molti studenti affrontano dopo le vacanze estive. In risposta a questa situazione, Satoomi Ota, conosciuta come “Satchan”, ha avviato un'iniziativa per supportare i bambini che non frequentano la scuola, creando spazi sicuri per loro. La notizia è stata riportata da ntv.co.jp. Ota ha anche organizzato eventi per i genitori, mirati a ridurre l'isolamento e a fornire supporto a chi affronta situazioni simili.