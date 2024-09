Giappone: Aumento dei prezzi dei terreni in tutto il Paese per il terzo anno consecutivo

17 Settembre 2024_ Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giapponese ha annunciato che i prezzi dei terreni sono aumentati in media dell'1,4% rispetto all'anno precedente, segnando il terzo anno consecutivo di crescita. Le aree urbane e quelle rurali mostrano un trend di aumento, con le zone al di fuori di Sapporo, Sendai, Hiroshima e Fukuoka che registrano un incremento dei prezzi per la prima volta in 32 anni. La ripresa del mercato immobiliare, dopo la stagnazione causata dalla pandemia di COVID-19, è evidente, con una domanda sostenuta per le abitazioni nelle grandi città. Okinawa ha visto il più alto aumento dei prezzi residenziali, con un incremento del 29%, evidenziando l'interesse per le località turistiche. La notizia è riportata da 毎日新聞. Questo trend di crescita dei prezzi dei terreni riflette una ripresa economica più ampia e un rinnovato interesse per le proprietà in Giappone.