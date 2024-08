Giappone: Aumento dei prezzi del riso causa preoccupazione tra i consumatori

06 Agosto 2024_ I prezzi del riso in Giappone sono aumentati drasticamente a causa del turismo in crescita e di un'estate particolarmente calda, creando difficoltà per le famiglie che dipendono da questo alimento base. I supermercati, come il Super Marusan a Koshigaya, Saitama, hanno visto scaffali vuoti di sacchi da 10 kg, con molti consumatori che si lamentano dei prezzi elevati. Alcuni supermercati hanno iniziato a limitare l'acquisto di riso a 10 kg per famiglia al giorno, mentre i rivenditori avvertono che la situazione potrebbe non migliorare a breve. La fonte di queste informazioni è asahi.com. Le scorte di riso sono ai minimi storici, e il governo giapponese è sotto pressione per affrontare la crisi del settore agricolo, aggravata da politiche che hanno ridotto le risaie nel paese.